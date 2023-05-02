Несмотря на падение продаж вакцины против Covid-19, доходы Pfizer превзошли прогнозы

Фармацевтический гигант, компания Pfizer сообщила о выручке и скорректированной прибыли за первый квартал 2023 года, превысивших прогнозы, несмотря на падение продаж из-за снижения спроса на вакцину компании против Covid-19.

Об этом говорится в отчете компании, передает Business Wire.

Прибыль на акцию Pfizer составила $1,23 против ожидаемых 98 центов. Компания получила за первый квартал года доход в размере $18,28 млрд против ожидаемых $16,59 млрд.

Чистая прибыль Pfizer в размере $5,54 млрд, или 97 центов на акцию, снизилась с $7,86 млрд, или $1,37 на акцию.

Компания также отчиталась о продажах в первом квартале в размере $18,28 млрд, что на 29% уступает показателю за январь-март 2022 года.

Продажи, связанные с Covid-19, из этой суммы дали компании $7,1 млрд. Pfizer получила $3 млн от продажи вакцины против Covid-19 и $4 млн от продажи своей противовирусной таблетки Paxlovid от Covid-19.

Прогнозируя свои финансовые результаты, компания сохранила свой прогноз продаж в 2023 году на уровне $67-71 млрд. Pfizer также подтвердила свой прогноз скорректированной прибыли за весь год в размере от $3,25 до $3,45 на акцию.

Напомним, ранее компания Moderna, Inc., разрабатывающая лекарства и вакцины на основе матричной РНК, подавала иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд США по округу Массачусетс и в региональный суд в Дюссельдорфе (Германия).