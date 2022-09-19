Минздрав разрешил всем второй бустер от Covid-19 и вакцинацию детей с 5 лет

Теперь все совершеннолетние могут делать вторую бустерную прививку против коронавирусного заболевания. Также вакцинироваться против коронавируса разрешили детям 5-11 лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируема, однако должны быть готовы к дальнейшему росту числа случаев заболевания. Один из важных этапов этой готовности - это вакцинация, в первую очередь для групп риска. Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате Covid- 19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60. Отдельно хотел бы отметить, что вакцинация сейчас не только о собственной защите, вакцинироваться – это значит не создавать нагрузки на больницы спасать жизнь нашим военным", – отметил Кузин.

Теперь вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации. Теперь вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни.

Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Также разрешена вакцинация детей 5-11 лет против Covid-19. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей в возрасте 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов.

Как сообщили в Минздраве, Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.

Сейчас в Украине доступно почти 5 млн вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen.

В Минздраве отметили, что за прошлую неделю выявлено почти 37 новых подтвержденных случаев Covid-19. Умерли 90 инфицированных, в медучреждения госпитализированы 6273 пациента.

Напомним, что в Украине растет количество заболеваний Covid-19, поэтому в Минздраве решили возобновить публикации статистики с данными о заболеваемости и кампании по вакцинации.

Отметим, правительство Швеции подарит Украине более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон".