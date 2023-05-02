- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Незважаючи на падіння продажів вакцини проти Covid-19, доходи Pfizer перевершили прогнози
Фармацевтичний гігант, компанія Pfizer повідомила про виручку та скоригований прибуток за перший квартал 2023 року, які перевищили прогнози, незважаючи на падіння продажів через зниження попиту на вакцину компанії проти Covid-19.
Про це йдеться в звіті компанії, передає Business Wire.
Прибуток на акцію Pfizer склав $1,23 проти очікуваних 98 центів. Компанія отримала за перший квартал року дохід у розмірі $18,28 млрд проти $16,59 млрд очікуваних.
Чистий прибуток Pfizer у розмірі $5,54 млрд, або 97 центів на акцію, знизився з $7,86 млрд, або $1,37 на акцію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Компанія також відзвітувала про продажі в першому кварталі в розмірі $18,28 млрд, що на 29% поступається показнику за січень-березень 2022 року.
Продажі, пов’язані з Covid-19, з цієї суми дали компанії $7,1 млрд. Pfizer отримала $3 млн від продажу вакцини проти Covid-19 і $4 млн від продажу своєї противірусної таблетки Paxlovid від Covid-19.
Прогнозуючи свої фінансові результати, компанія зберегла свій прогноз продажів у 2023 році на рівні $67-71 млрд. Pfizer також підтвердила свій прогноз скоригованого прибутку за весь рік у розмірі від $3,25 до $3,45 на акцію.
Нагадаємо, раніше компанія Moderna, Inc., що розробляє ліки та вакцини на основі матричної РНК, подавала позови про порушення патентних прав проти Pfizer і BioNTech до окружного суду США по округу Массачусетс та до регіонального суду в Дюссельдорфі (Німеччина).