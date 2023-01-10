У МОЗ розповіли, чи виявили в Україні новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу XBB.1.5 виявили у 29 країнах, в Україні спричинених ним випадків захворювання наразі не зареєстровано.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Там зазначають, що ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною, зʼявляються нові види і підвиди хвороби.

"Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон", або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США", - зауважують у МОЗ.

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.

"Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована", - запевнили в МОЗ.

У відомстві вкотре наголосили, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

"Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac", — зазначив заступник міністра охорони здоровʼя — головний державний сантіарний лікар України Ігор Кузін.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.

З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" оновили сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Тепер можна згенерувати документ про четверту дозу.