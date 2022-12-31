В Китаї оголосили нову фазу боротьби з COVID-19

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав суспільство об'єднатися оскільки країна вступає в нову фазу боротьби з пандемією COVID-19. Про це пише Reuters.

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"Голова КНР Сі Цзіньпін у суботу закликав до додаткових зусиль та єдності, оскільки країна вступає у "новий етап" у своєму підході до боротьби з пандемією, у своєму першому коментарі до громадськості з приводу COVID-19. відколи три тижні тому його уряд змінив курс і послабив свою сувору політику блокувань і масових випробувань", - пише видання.

Reuters зазначає, що різкий перехід Китаю на початку цього місяця від політики "нульового поширення COVID", яку він дотримувався майже три роки, призвів до безперешкодного поширення інфекцій по країні. Це також викликало подальше падіння економічної активності та занепокоєння міжнародного співтовариства, оскільки Великобританія та Франція стали останніми країнами, які запровадили обмеження для мандрівників із Китаю.

Перехід Китаю пішов за безпрецедентними протестами проти політики, яку відстоює Сі, що стало найсильнішим виявом суспільної непокори за час його десятирічного президентства і збіглося зі похмурими цифрами зростання економіки країни, що оцінюється в 17 трильйонів доларів.

У телевізійній промові з нагоди Нового року Сі сказав, що Китай подолав безпрецедентні труднощі та виклики у боротьбі з COVID, і що його політику було «оптимізовано», коли того вимагала ситуація та час.

"Зараз профілактика та боротьба з епідемією вступає в нову фазу, це все ще час боротьби, всі наполегливі та старанно працюють, і попереду світанок. Працюймо більш старанно, наполегливість означає перемогу, а єдність означає перемогу", - сказав Сі.

Нагадаємо, Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть збиралися замінити долар юанем.

Проте з 24 лютого Китай відсторонився від РФ. Тоді замість очікуваної підтримки російським партнерам, Пекін відправив гуманітарну допомогу Україні. Крім того, мали місце інші знакові ситуації, що характеризують позицію Китаю.

Наприклад, деякі поїзди з Китаю до Німеччини тепер ходять, минаючи Російську Федерацію. Новий залізничний маршрут прокладено до німецького міста Мангейм.

Водночас публічно офіційні особи Китаю уникали теми російсько-української війни, адже Пекін все ще має тісні зв'язки з Москвою, зокрема в сфері енергетики.