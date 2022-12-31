В Китае объявили новую фазу борьбы с COVID-19

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал общество объединиться, поскольку страна вступает в новую фазу борьбы с пандемией COVID-19. Об этом пишет Reuters.

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"Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал к дополнительным усилиям и единству, поскольку страна вступает в "новый этап" в своем подходе к борьбе с пандемией, в своем первом комментарии к общественности по поводу COVID-19. с тех пор, как три недели назад его правительство изменило курс и ослабил свою строгую политику блокировок и массовых испытаний", - пишет издание.

Reuters отмечает, что резкий переход Китая в начале этого месяца от политики "нулевого распространения COVID", которую он держал почти три года, привел к беспрепятственному распространению инфекций по стране. Это также вызвало дальнейшее падение экономической активности и озабоченность международного сообщества, поскольку Великобритания и Франция стали последними странами, введшими ограничения для путешественников из Китая.

Переход Китая последовал за беспрецедентными протестами против отстаивающей Си политики, что стало сильнейшим проявлением общественного неповиновения за время его десятилетнего президентства и совпало с мрачными цифрами роста экономики страны, оцениваемой в 17 триллионов долларов.

В телевизионной речи по случаю Нового года Си сказал, что Китай преодолел беспрецедентные трудности и вызовы в борьбе с COVID, и что его политика была «оптимизирована», когда это требовало ситуация и время.

"Сейчас профилактика и борьба с эпидемией вступает в новую фазу, это все еще время борьбы, все упорные и усердно работающие, и впереди рассвет. Работаем более усердно, настойчивость означает победу, а единство означает победу", - сказал Си.

Напомним, Россия возлагала большие надежды на Китай, в Кремле рассчитывали на экономическую поддержку Пекина и даже собирались заменить доллар юанем .

Однако с 24 февраля Китай отстранился от РФ. Тогда вместо ожидаемой поддержки российским партнерам Пекин отправил гуманитарную помощь Украине. Кроме того, имели место другие знаковые ситуации, характеризующие позицию Китая.

Например, некоторые поезда из Китая в Германию теперь ходят, минуя Российскую Федерацию. Новый железнодорожный маршрут проложен в немецкий город Мангейм.

В то же время публично официальные лица Китая избегали темы российско-украинской войны, ведь Пекин все еще имеет тесные связи с Москвой, в частности в сфере энергетики .