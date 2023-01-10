В Минздраве рассказали, обнаружили ли в Украине новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса XBB.1.5 обнаружили в 29 странах, в Украине вызванных им случаев заболевание пока не зарегистрировано.

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Об этомсообщает Министерство здравоохранения.

Отмечают, что ситуация в мире вокруг COVID-19 остается нестабильной, появляются новые виды и подвиды болезни.

"В последнее время эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, впервые обнаруженного в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США", - отмечают в Минздраве.

В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже был обнаружен в 29 странах. Проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты. Пока недостаточно доступной информации для оценки каких-либо изменений относительно тяжести инфекции, связанной с этим подтипом.

"По состоянию на начало января новый штамм ХВВ.1.5 в Украине не обнаружен, а ситуация с течением коронавируса контролируемая", - заверили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых подвариантов.

"Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу - не медлите и сделает необходимую вакцину против COVID-19. Сейчас в Украине есть около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) ) и CoronaVac", - отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный сантиарный врач Украины Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает в себя одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую через 5 месяцев, вторую через 4.

С начала кампании по вакцинации 15,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.

Напомним, в приложении "Дія" обновили сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь можно сгенерировать документ о четвертой дозе.