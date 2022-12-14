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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У "Дії" зʼявилися СOVID-сертифікати про четверту дозу вакцини

У "Дії" зʼявилися СOVID-сертифікати про четверту дозу вакцини

У застосунку "Дія" оновили сертифікати про вакцинацію від COVID. Тепер можна згенерувати документ про четверту дозу.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб згенерувати сертифікат потрібно зайти у застосунок, вибрати "послуги", потім COVID-сертифікати та натиснути "отримати". Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. 

"Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, нові автоматичні послуги для вимушених переселенців з'явилися у додатку "Дія". Тепер можна онлайн змінити місце проживання ВПО та скасувати цей статус.

Автор:
Ніна Комащенко