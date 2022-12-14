В "Дії" появились СOVID-сертификаты о четвертой дозе вакцины

В приложении "Дія" обновили сертификаты о вакцинации от COVID. Теперь можно сгенерировать документ о четвертой дозе.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно зайти в приложение, выбрать "услуги", затем COVID-сертификаты и нажать "получить". Через несколько минут сертификат появится в документах.

"Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей", – отметил Федоров.

Напомним, новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.