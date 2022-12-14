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- IT и Телеком
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В "Дії" появились СOVID-сертификаты о четвертой дозе вакцины
В приложении "Дія" обновили сертификаты о вакцинации от COVID. Теперь можно сгенерировать документ о четвертой дозе.
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Чтобы сгенерировать сертификат, нужно зайти в приложение, выбрать "услуги", затем COVID-сертификаты и нажать "получить". Через несколько минут сертификат появится в документах.
"Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей", – отметил Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.