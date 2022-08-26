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Moderna подала до суду на Pfizer та BioNTech за "крадіжку" технології вакцини від Covid-19
Американська біотехнологічна компанія Moderna, Inc., що розробляє ліки та вакцини на основі матричної РНК, подала позови про порушення патентних прав проти Pfizer і BioNTech до окружного суду США по округу Массачусетс та до регіонального суду в Дюссельдорфі (Німеччина).
Як говориться в повідомленні виробника, він вважає, що вакцина Comirnaty проти Covid-19, розроблена Pfizer і BioNTech, порушує патенти, подані Moderna в період з 2010 по 2016 рік, що стосуються основної технології мРНК Moderna.
У компанії говорять, що її новаторська технологія мала вирішальне значення для розробки власної мРНК-вакцини - Spikevax, а Pfizer та BioNTech без дозволу Moderna скопіювали цю технологію для створення Comirnaty.
"Інноваційну технологічну платформу мРНК ми розробили, вклавши мільярди доларів, і запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії Covid-19. Ця основна платформа, яку ми почали створювати в 2010 році, поряд з нашою запатентованою роботою над коронавірусами в 2015 і 2016 роках дозволили нам виробити безпечну та високоефективну вакцину проти Covid-19 у рекордно короткі терміни після початку пандемії", - зазначив гендиректор Moderna Стефан Бансель.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, він вказав, що Moderna використовує платформу мРНК для розробки ліків, які можуть лікувати та запобігати інфекційним захворюванням, таким як грип та ВІЛ, а також аутоімунні та серцево-судинні захворювання та рідкісні форми раку.
У компанії зазначають, що відповідно до її прихильності до справедливого глобального доступу до медикаментів у жовтні 2020 року Moderna зобов'язалася не застосовувати свої патенти, пов'язані з Covid-19, поки триває пандемія.
"У березні 2022 року, коли колективна боротьба з Covid-19 вступила в нову фазу і поставки вакцини більше не були перешкодою для доступу в багатьох частинах світу, Moderna оновила свою обіцянку", - йдеться у повідомленні.
Moderna вказує, що хоча ніколи не боротиметься за дотримання своїх патентів на будь-яку вакцину проти Covid-19, що використовується в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу, вона все ж таки очікувала, що такі компанії, як Pfizer і BioNTech, "будуть поважати права на інтелектуальну власність і розглянуть комерційно розумну ліцензію" для використання в інших країнах, проте Pfizer і BioNTech "не змогли цього зробити".
"За межами 92 країн попереднього зобов'язання перед ринком, де постачання вакцин більше не є перешкодою для доступу, Moderna очікує, що Pfizer та BioNTech компенсують Moderna постійне використання у Comirnaty запатентованих технологій Moderna", - зазначила головний юрист Moderna Шеннон Клінгер.
За її словами, місією компанії є створення нового покоління ліків на основі мРНК, чого неможливо досягти без патентної системи, яка винагороджує та захищає інновації.
У той же час, визнаючи необхідність забезпечення постійного доступу до цих життєво важливих вакцин, Moderna не прагне видалити Comirnaty з ринку та не вимагає судової заборони на її продаж у майбутньому.
"Також Moderna не вимагає відшкодування збитків, пов'язаних з продажами Pfizer у країнах AMC-92, і не вимагає відшкодування збитків від продажів Pfizer, якщо відповідальність за будь-які збитки нестиме уряд США. Крім цього, Moderna не вимагає відшкодування збитків за діяльність, що мала місце до 8 березня 2022 року", - зазначається у повідомленні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com