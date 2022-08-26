Moderna подала до суду на Pfizer та BioNTech за "крадіжку" технології вакцини від Covid-19

Американська біотехнологічна компанія Moderna, Inc., що розробляє ліки та вакцини на основі матричної РНК, подала позови про порушення патентних прав проти Pfizer і BioNTech до окружного суду США по округу Массачусетс та до регіонального суду в Дюссельдорфі (Німеччина).

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Як говориться в повідомленні виробника, він вважає, що вакцина Comirnaty проти Covid-19, розроблена Pfizer і BioNTech, порушує патенти, подані Moderna в період з 2010 по 2016 рік, що стосуються основної технології мРНК Moderna.

У компанії говорять, що її новаторська технологія мала вирішальне значення для розробки власної мРНК-вакцини - Spikevax, а Pfizer та BioNTech без дозволу Moderna скопіювали цю технологію для створення Comirnaty.

"Інноваційну технологічну платформу мРНК ми розробили, вклавши мільярди доларів, і запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії Covid-19. Ця основна платформа, яку ми почали створювати в 2010 році, поряд з нашою запатентованою роботою над коронавірусами в 2015 і 2016 роках дозволили нам виробити безпечну та високоефективну вакцину проти Covid-19 у рекордно короткі терміни після початку пандемії", - зазначив гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Крім того, він вказав, що Moderna використовує платформу мРНК для розробки ліків, які можуть лікувати та запобігати інфекційним захворюванням, таким як грип та ВІЛ, а також аутоімунні та серцево-судинні захворювання та рідкісні форми раку.

У компанії зазначають, що відповідно до її прихильності до справедливого глобального доступу до медикаментів у жовтні 2020 року Moderna зобов'язалася не застосовувати свої патенти, пов'язані з Covid-19, поки триває пандемія.

"У березні 2022 року, коли колективна боротьба з Covid-19 вступила в нову фазу і поставки вакцини більше не були перешкодою для доступу в багатьох частинах світу, Moderna оновила свою обіцянку", - йдеться у повідомленні.

Moderna вказує, що хоча ніколи не боротиметься за дотримання своїх патентів на будь-яку вакцину проти Covid-19, що використовується в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу, вона все ж таки очікувала, що такі компанії, як Pfizer і BioNTech, "будуть поважати права на інтелектуальну власність і розглянуть комерційно розумну ліцензію" для використання в інших країнах, проте Pfizer і BioNTech "не змогли цього зробити".

"За межами 92 країн попереднього зобов'язання перед ринком, де постачання вакцин більше не є перешкодою для доступу, Moderna очікує, що Pfizer та BioNTech компенсують Moderna постійне використання у Comirnaty запатентованих технологій Moderna", - зазначила головний юрист Moderna Шеннон Клінгер.

За її словами, місією компанії є створення нового покоління ліків на основі мРНК, чого неможливо досягти без патентної системи, яка винагороджує та захищає інновації.

У той же час, визнаючи необхідність забезпечення постійного доступу до цих життєво важливих вакцин, Moderna не прагне видалити Comirnaty з ринку та не вимагає судової заборони на її продаж у майбутньому.

"Також Moderna не вимагає відшкодування збитків, пов'язаних з продажами Pfizer у країнах AMC-92, і не вимагає відшкодування збитків від продажів Pfizer, якщо відповідальність за будь-які збитки нестиме уряд США. Крім цього, Moderna не вимагає відшкодування збитків за діяльність, що мала місце до 8 березня 2022 року", - зазначається у повідомленні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com