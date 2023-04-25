В Украине продлили карантин по Covid-19 до июля

Кабинет министров 25 апреля продлил режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты из-за эпидемии коронавирусной болезни, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №338 от 25 марта 2020 года и постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время Covid-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. Из-за коронавируса мы еженедельно теряем около 100 человек", - отметил замминистра – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, хотя в мире есть общая тенденция к снижению заболеваемости Covid-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя.

"Ожидать увеличения количества новых случаев Covid-19 на территории Украины можно будет этой весной. Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня охвата вакцинацией населения", - добавил он.

В ведомстве при этом указывают, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к Covid-19. Так, по состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 миллиона прививок.

В частности, одну дозу прививки получили 16 миллионов 327 тысяч 904 человека, две дозы – 15 миллионов 477 тысяч 258, получили первую бустерную дозу 3 миллиона 171 тысяч 471 человек, а вторую бустерную дозу – 296 тысяч 892 человека.