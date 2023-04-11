Байден отменил меры ограничения по COVID-19

Джо Байден подписал закон о прекращении чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, но этот шаг не повлияет на окончание отдельной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, запланированной до 11 мая.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект о прекращении чрезвычайного положения прошел двухпартийное голосование в Сенате в прошлом месяце 68-23 голосами и был одобрен Палатой представителей в начале этого года, причем 11 демократов пошли вопреки партии, чтобы проголосовать за совместную резолюцию.

"После того, как Конгресс проголосовал за отмену чрезвычайного положения раньше, чем ожидалось, Администрация работала над тем, чтобы ускорить его отмену и предоставить как можно больше уведомлений лицам, которых это может затронуть", - сказал источник, добавив, что страна находится в "иной ситуации", чем это было в январе.

Чиновник сказал, что "чтобы внести ясность, отмена чрезвычайного положения не повлияет на запланированное сворачивание чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 11 мая", что позволило правительству предоставить американцам тесты на COVID-19, лечение и вакцины бесплатно, а также предложить расширенные социальные выплаты, чтобы помочь нации справиться с пандемией и минимизировать ее последствия.

Белый дом выразил решительную оппозицию к законопроекту, но заявил, что в конечном счете президент подпишет его, если он попадет на его стол. Обе чрезвычайные ситуации планировалось отменить до 11 мая.

Ранее Байден подписал закон, согласно которому разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении COVID-19.