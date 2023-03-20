Разведка США рассекретит данные о происхождении Covid-19, – Байден

Президент США Джозеф Байден подписал закон, согласно которому разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении Covid-19. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я разделяю желание Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни 2019 (Covid – 19). В 2021 году я приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения Covid-19, и эта работа продолжается. Нам нужно понять происхождение Covid-19, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии", — заметил американский лидер.

Администрация Байдена продолжит просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения Covid-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя.

"Внедряя этот закон, моя администрация рассекретит и распространит информацию, насколько это возможно, в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от разглашения информации, которая может нанести вред национальной безопасности", — уточнил президент США.

Напомним, в ВОЗ убеждены, что в 2023 году можно будет объявить об окончании пандемии Covid-19. Однако там добавили, что вопрос о том, как началась пандемия остается без ответа. Из-за отсутствия сотрудничества со стороны Китая неизвестно, как быть прозрачными в обмене данными, проводить необходимые расследования и делиться их результатами.

Еще в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории крайне маловероятна. Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. Однако после критики отчета глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.