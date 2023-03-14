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Впервые за три года Китай полностью открывает границы для иностранных туристов
Китай впервые за три года после начала пандемии COVID-19 вновь откроет свои границы для иностранных туристов. Со среды, 15 марта, страна возобновляет выдачу всех категорий виз.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Такой шаг стал возможным после того, как в прошлом месяце власти Китая заявили о победе над всплеском коронавируса.
Иностранцы с визами, выданными до 28 марта 2020 года, смогут въехать в Китай, если срок действия разрешений на въезд еще не истек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что регионы, которые до начала пандемии не требовали визы, вернутся к безвизовому режиму. В частности, речь идет о туристическом острове Хайнань.
Также для иностранцев из Гонконга и Макао возобновят безвизовый въезд в южный производственный центр Гуандун.
По информации Reuters, китайская туристическая индустрия не ожидает массового притока посетителей в краткосрочной перспективе. Как не ожидает и значительного роста экономики. Однако возобновление выдачи туристических виз демонстрирует стремление Пекина нормализовать двусторонние путешествия между Китаем и миром, - пишет агентство.
В 2022 году было совершено около 115 млн трансграничных поездок в Китай и из него, на долю иностранцев пришлось около 4,5 млн визитов. Для сравнения, в 2019 году в Китай было совершено 670 млн поездок, при этом 97,7 млн визитов пришлось на иностранных граждан.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в 2023 году можно будет объявить об окончании пандемии COVID-19. Мол, впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем три года назад, когда началась пандемия.