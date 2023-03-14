Уперше за три роки Китай повністю відкриває кордони для іноземних туристів

Китай уперше за три роки після початку пандемії COVID-19 знову відкриє свої кордони для іноземних туристів. З середи, 15 березня, країна відновлює видачу усіх категорій віз.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Такий крок став можливим після того, як минулого місяця влада Китаю заявила про перемогу над сплеском коронавірусу.

Іноземці з візами, виданими до 28 березня 2020 року, зможуть в'їхати до Китаю, якщо термін дії дозволу на вїзд ще не закінчився.

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що регіони, які до пандемії не вимагали візи, повернуться до безвізового режиму. Зокрема, йдеться про туристичний острів Хайнань.

Також для іноземців з Гонконгу та Макао відновлять безвізовий в'їзд до південного виробничого центру Гуандун.

За інформацією Reuters, китайська туристична індустрія не очікує масового притоку відвідувачів у короткостроковій переспективі. Як не очікує і значного зростання економіки. Однак відновлення видачі туристичних віз демонструє прагнення Пекіна нормалізувати двосторонні мандрівки між Китаєм і світом, - пише агентство.

У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю і з нього, на частку іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китай було здійснено 670 млн поїздок, при цьому 97,7 млн візитів припало на іноземних громадян.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у 2023 році можна буде оголосити про закінчення пандемії COVID-19. Мовляв, вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж три роки тому, коли почалася пандемія.