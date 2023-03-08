Китай скасував тестування української агропродукції на Covid-19

Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє про скасування моніторингу, дезінфекції та тестування продуктів на наявність коронавірусу при експорті в Китай.

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Як ідеться у повідомленні українського відомства, відповідна інформація стосовно зміни у процедурі перевірки імпортних харчових продуктів холодового ланцюга надійшла від Генеральної митної адміністрації КНР.

Разом з цим, китайською стороною було відзначено, що в умовах складної та важкої епідеміологічної ситуації китайський імпорт харчових продуктів холодового ланцюга у 2022 році загалом продемонстрував позитивну тенденцію стабільного зростання.

"Це є свідченням того, що незважаючи на ступінь складності ситуації, взаємне розуміння та підтримка, дотримання сторонами правил безпечності харчових продуктів холодового ланцюга на всіх етапах стала гарантією безпечності харчових продуктів, що сприяло розвитку торгівлі харчовими продуктами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що на сьогоднішній день погоджено двосторонні форми міжнародних сертифікатів на експорт з України в КНР молока, молокопродуктів та замороженої яловичини.

Нагадаємо при цьому, що падіння цін на молочному ринку Євросоюзу на початку року обмежило попит на українську молочку в цьому регіоні, але вітчизняні експортери змогли зробити акцент на інших напрямах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com