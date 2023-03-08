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Категория
Агро
Дата публикации

Китай отменил тестирование украинской агропродукции на Covid-19

замороженное мясо
Фото: Depositphotos

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает об отмене мониторинга, дезинфекции и тестирования продуктов на наличие коронавируса при экспорте в Китай.

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Как говорится в сообщении украинского ведомства, соответствующая информация об изменении процедуры проверки импортных пищевых продуктов холодовой цепи поступила от Главной таможенной администрации КНР.

Китайская сторона отметила, что в условиях сложной и тяжелой эпидемиологической ситуации китайский импорт пищевых продуктов холодовой цепи в 2022 году в целом продемонстрировал положительную тенденцию стабильного роста.

"Это свидетельствует о том, что несмотря на степень сложности ситуации, взаимное понимание и поддержка, соблюдение сторонами правил безопасности пищевых продуктов холодовой цепи на всех этапах стало гарантией безопасности пищевых продуктов, что способствовало развитию торговли пищевыми продуктами", - отмечают в Госпродпотребслужбе", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что на сегодняшний день согласованы двусторонние формы международных сертификатов на экспорт из Украины в КНР молока, молокопродуктов и замороженной говядины.

Напомним при этом, что падение цен на молочном рынке Евросоюза в начале года ограничило спрос на украинскую молочку в этом регионе, но отечественные экспортеры смогли сделать акцент на других направлениях.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов