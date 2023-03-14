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У ВООЗ спрогнозували закінчення пандемії COVID-19 цьогоріч
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус переконаний, що в 2023 році можна буде оголосити про закінченні пандемії COVID-19. Про це повідомила пресслужба ВООЗ.
Гебреїсус нагадав, що 11 березня 2023 виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ вперше охарактеризувала глобальний спалах COVID-19 як пандемію.
"Це був знаменний момент, який привернув увагу світових ЗМІ. Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", – висловився гендиректор організації, додавши, що тоді було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 за межами Китаю, і не було жодної смерті через вірус в інших країнах.
За три роки пандемії, за офіційними даними, через коронавірус померли майже 7 млн людей. Однак Гебреїсус зауважив, що реальна кількість смертей набагато більша.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тепер ситуація набагато краща, адже вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли три роки тому у ВООЗ вперше використали слово "пандемія".
"Поліпшення суттєве. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, і як пандемія", – сказав Гебреїсус.
Однак він додав, що питання про те, як почалася пандемія, залишається без відповіді. За його словами, через відсутність співпраці з боку Китаю невідомо, як бути прозорими в обміні даними, проводити необхідні розслідування та ділитися їх результатами.