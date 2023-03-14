У ВООЗ спрогнозували закінчення пандемії COVID-19 цьогоріч

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус переконаний, що в 2023 році можна буде оголосити про закінченні пандемії COVID-19. Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

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Гебреїсус нагадав, що 11 березня 2023 виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ вперше охарактеризувала глобальний спалах COVID-19 як пандемію.

"Це був знаменний момент, який привернув увагу світових ЗМІ. Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", – висловився гендиректор організації, додавши, що тоді було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 за межами Китаю, і не було жодної смерті через вірус в інших країнах.

За три роки пандемії, за офіційними даними, через коронавірус померли майже 7 млн людей. Однак Гебреїсус зауважив, що реальна кількість смертей набагато більша.

Тепер ситуація набагато краща, адже вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли три роки тому у ВООЗ вперше використали слово "пандемія".

"Поліпшення суттєве. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, і як пандемія", – сказав Гебреїсус.

Однак він додав, що питання про те, як почалася пандемія, залишається без відповіді. За його словами, через відсутність співпраці з боку Китаю невідомо, як бути прозорими в обміні даними, проводити необхідні розслідування та ділитися їх результатами.