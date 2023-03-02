Новий штам коронавірусу "Кракен" уже в 6 областях України

Мутацію коронавірусу Omicron XBB.1.5 ("Кракен") виявили ще у двох регіонах - на Львівщині та Черкащині. До цього штам фіксували у Закарпатській, Тернопільській, Сумській та Одеській областях.

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Про розповсюдження вірусу повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За спостереженнями медиків, "Кракен" передається від людини до людини швидше, ніж раніше відомий "Омікрон". Однак хвороба у пацієнтів протікає легше.

"Щоб захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтеся якнайшвидше", – закликала керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Наразі у МОЗ не прогнозують значного збільшення кількості хворих через новий підвид штаму «Омікрон». Останні статистичні дані фіксують незначне зростання нових підтверджених випадків.

Нагадаємо, вперше інфікування новим штамом коронавірусу "Кракен" зафіксували в Україні 23 січня. Виявили вірус на Сумщині. Заразилася "Кракеном" людина, яка не пройшла курс вакцинації.

"Кракен" не вважається більш небезпечним за попередні відомі штами, адже не має специфічних мутацій. Водночас він має свої особливості: XBB.1.5 ефективно ухиляється від імунної відповіді людини.