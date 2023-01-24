В Україні вперше зафіксували інфікування новим штамом Covid-19 "Кракен" — МОЗ

У Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу, виявили зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, або "Кракен". Це периший випадок інфікування новим штамом.

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Про це 23 січня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Кракен" не вважається більш небезпечним за попередні відомі штами, адже не має специфічних мутацій. Водночас він має свої особливості: XBB.1.5 ефективно ухиляється від імунної відповіді людини. Крім того, "Кракен" здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та з ослабленим імунітетом.

В МОЗ проінформували: "З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом "Omicron" XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %)".

У відомстві також закликають громадян не забувати за вакцинацію, адже це — найефективніший спосіб уникнути важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів.

Нагадаємо, восени у Сумській області, повернули масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19. Також носіння масок у громадських місцях знову стало обов’язковим у Тернополі. Це було перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com