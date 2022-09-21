У Тернополі відновили обов’язкове носіння масок

У Тернополі з 22 вересня носіння масок у громадських місцях знову стає обов’язковим. Це перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Зазначаєтьмя, що 21 вересня у Тернополі відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Під час засідання заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень.

Зокрема, з 22 вересня жителям Тернополя потрібно носити маски під час поїздок в громадському транспорті, перебування у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та в релігійних установах.

Крім того, працівникам закладів освіти (шкіл) рекомендовано приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

Мер Тернополя Сергій Надал, коментуючи таке рішення, зазначив, що кількість хворих на Covid-19, щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою.

Нагадаємо, МОЗ ухвалило зміни щодо вакцинації проти Covid-19. Тепер всі повнолітні можуть робити друге бустерне щеплення проти коронавірусного захворювання. Також вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям 5-11 років.

Зазначимо, в Україні зростає кількість захворювань на Covid-19, тому у МОЗ вирішили відновити публікації статистики із даними про захворюваність та кампанію з вакцинації.