В Тернополе вернули обязательное ношение масок

В Тернополе с 22 сентября ношение масок в общественных местах снова становится обязательным. Это первый город, вернувший масочный режим после полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом сообщает Тернопольский городской совет.

Отмечается, что 21 сентября в Тернополе состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера.

Во время заседания заслушана информация эпидемиологов об актуальной ситуации с заболеваемостью Covid-19 в регионе, по результатам которой принят ряд решений по установлению на территории Тернопольской городской территориальной общины дополнительных карантинных ограничений.

В частности, с 22 сентября жителям Тернополя нужно носить маски во время поездок в общественном транспорте, пребывания в магазинах, ТРЦ, заведениях питания и религиозных учреждениях.

Кроме того, работникам учебных заведений (школ) рекомендовано принимать самостоятельно решение о введении маскового режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание статистику заболеваемости.

Мэр Тернополя Сергей Надал, комментируя такое решение, отметил, что количество больных Covid-19 еженедельно растет на 35–37%, а заболеваемость среди детей и медиков очень высокая.

Напомним, Минздрав разрешил всем совершеннолетним вторую бустерную прививку против коронавируса. Также вакцинироваться против коронавируса разрешили детям 5-11 лет.

Отметим, в Украине растет количество заболеваний Covid-19, поэтому в Минздраве решили возобновить публикации статистики с данными о заболеваемости и кампании по вакцинации.