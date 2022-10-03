Киян закликають повернутися до носіння масок у громадських місцях

Міська влада Києва закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.

Також у КМДА закликали підприємців оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Зазначається, що рівень захворюваності стрімко зростає — за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

"Пам'ятайте, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація", - підкреслили в КМДА.

Зазначимо, у Тернополі з 22 вересня носіння масок у громадських місцях знову стало обов’язковим. Це перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.