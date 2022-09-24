В Україні зростає кількість нових хворих на COVID-19

У МОЗ закликали українців вакцинуватись.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі МОЗ.

"Відбувається традиційне зростання кількості нових хворих на COVID-19. Саме тому нагадуємо про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в Україні використовують кілька вакцин.

Для первинного курсу вакцинації достатньо використовувати одну з них: Comirnaty від Pfizer-BioNTech – дві дози вакцини з інтервалом у 3 тижні; CoronaVac від Sinovac Biotech – дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів; Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson – достатньо однієї дози вакцини.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп.