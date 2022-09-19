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В Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян
19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян. Как сообщает Министерство здравоохранения, пациента госпитализировали с повышенной температурой, сыпью на лице, на руках и во рту.
По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Однако в больницу он обратился лишь несколько дней назад. Поэтому в Минздраве призывают всех, кто имеет похожие на оспу обезьян симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться: это необходимо, чтобы не подвергать других людей опасности.
Напомним, что первый случай заболевания был зарегистрирован 15 сентября. При этом, по предварительным данным министерства, между собой эти два случая не связаны.
В ведомстве также напоминают, что в июле в Украину в рамках гуманитарной помощи были доставлены ПЦР-тесты для проведения по меньшей мере 5 тысяч исследований для диагностики данного заболевания. Тогда же они были распределены в регионы, так что сейчас в Украине есть возможность выявлять указанное заболевание в каждой области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в Минздраве добавляют, что все областные центры контроля и профилактики болезней получили от него руководства по эпиднадзору, расследованию случаев и отслеживанию контактов.
Там указывают, что во время лечения оспы обезьян украинские медики используют утвержденные рекомендации ВОЗ и международные протоколы по диагностике и выявлению соответствующего заболевания, однако поскольку специфические лекарства пока недоступны для широкой общественности, речь идет в первую очередь о симптоматическом лечении.
Источник фото: ua.depositphotos.com