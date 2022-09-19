В Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп

19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі пацієнта госпіталізували з підвищеною температурою, висипами на обличчі, на руках та у роті.

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За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Тому в МОЗ закликають всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись: це необхідно, аби не наражати інших людей на небезпеку.

Нагадаємо, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. За попередніми даними міністерства, між собою ці два випадки не пов’язані.

У відомстві також нагадують, що у липні в Україну у рамках гуманітарної допомоги було доставлено ПЛР-тести для проведення щонайменше 5 тисяч досліджень для діагностики вказаного захворювання. Тоді ж їх було розподілено в регіони, тому наразі в Україні є можливість виявляти вказане захворювання в кожній області.

При цьому в МОЗ додають, що всі обласні центри контролю та профілактики хвороб отримали від нього настанови щодо​​ епіднагляду, розслідування випадків та відстеження контактів.

Там вказують, що під час лікування віспи мавп українські медики використовують затверджені рекомендації ВООЗ та міжнародні протоколи щодо діагностики та виявлення відповідного захворювання, але оскільки специфічні ліки наразі недоступні для широкого загалу, йдеться у першу чергу про симптоматичне лікування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com