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США оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я через спалах віспи мавп
Сполучені Штати оголосили надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я через спалах віспи мавп, що, як очікується, призведе до виділення додаткового фінансування та інструментів для боротьби з цією хворобою.
Про це заявив міністр охорони здоров’я та соціальних служб Ксав’єр Бесерра, передає Reuters.
У середу, 3 серпня, кількість випадків у США перевищила 6600, майже всі випадки віспи мавп фіксують у чоловіків.
"Ми готові перейти на новий рівень у боротьбі з цим вірусом, і ми закликаємо кожного американця серйозно ставитися до віспи мавп", — сказав Бесерра на брифінгу 4 серпня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає спалах вірусної інфекції, відомої як мавпяча віспа, у низці країн як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
У Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи 29 липня. При цьому, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпової віспи на території України дуже малі. Оскільки Україна не є транзитною країною для мандрівок до країн Африки.