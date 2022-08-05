США объявили ЧП в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян

Соединенные Штаты объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян, что, как ожидается, приведет к выделению дополнительного финансирования и инструментов для борьбы с этой болезнью.

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Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бессерра, передает Reuters.

В среду, 3 августа, количество случаев в США превысило 6600, почти все случаи оспы обезьян фиксируют у мужчин.

"Мы готовы перейти на новый уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно относиться к оспе обезьян", - сказал Бесерра на брифинге 4 августа.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вспышку вирусной инфекции, известной как обезьянья оспа, в ряде стран как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение.

В Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы 29 июля. При этом, по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в Африку.