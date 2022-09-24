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Категория
Здоровье
Дата публикации

В Украине растет количество новых больных COVID-19

В Украине растет количество новых больных COVID-19
Фото: depositphotos

В МОЗ призвали украинцев вакцинироваться. 

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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

"Происходит традиционный рост количества новых больных COVID-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Украине используется несколько вакцин.

Для первичного курса вакцинации достаточно использовать одну из них: Comirnaty от Pfizer-BioNTech - две дозы вакцины с интервалом в 3 недели; CoronaVac от Sinovac Biotech - две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней; Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson - достаточно одной дозы вакцины.

Напомним, что в Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян. 