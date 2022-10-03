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Киевлян призывают вернуться к ношению масок в общественных местах
Городские власти Киева призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях", - говорится в сообщении.
Также в КГГА призвали предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что уровень заболеваемости стремительно растет — за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались.
"Помните, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни есть вакцинация", - подчеркнули в КГГА.
Отметим, в Тернополе с 22 сентября ношение масок в общественных местах снова стало обязательным. Это первый город, вернувший масочный режим после полномасштабного вторжения РФ.