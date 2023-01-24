В Украине впервые зафиксировали инфицирование новым штаммом Covid-19 "Кракен" - Минздрав

В Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса, обнаружили заражение новой сублинией варианта SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, или "Кракен". Это первый случай инфицирования новым штаммом.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Кракен" не считается опаснее предыдущих известных штаммов, ведь не имеет специфических мутаций. В то же время, он имеет свои особенности: XBB.1.5 эффективно уклоняется от иммунного ответа человека. Кроме того, "Кракен" способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и с ослабленным иммунитетом.

В Минздраве проинформировали: "С 22 октября 2022 г. по 11 января 2023 г. в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев, вызванных субвариантом "Omicron" XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в Соединенных Штатах Америки (82,2 %), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%)".

В ведомстве также призывают граждан не забывать за вакцинацию, ведь это самый эффективный способ избежать тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых штаммов.

Напомним, осенью в Сумской области вернули масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19. Также ношение масок в общественных местах снова стало обязательным в Тернополе. Это был первый город, вернувший масочный режим после полномасштабного вторжения РФ.

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