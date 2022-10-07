С сегодняшнего дня, 7 октября, в Сумской области возвращают масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости COVID-19. Он, к сожалению, никуда от нас не делся", - отметил Живицкий.

Он обратился к жителям области с просьбой соблюдать все противоэпидемические меры, пользоваться масками и антисептиками.

Живицкий подчеркнул, что в области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Также увеличился показатель летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19.

Отметим, в Тернополе с 22 сентября ношение масок в общественных местах снова стало обязательным. Это первый город, вернувший масочный режим после полномасштабного вторжения РФ.

Также городские власти Киева призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.