Від сьогодні, 7 жовтня, у Сумській області, повертають масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, питання щодо запровадження маскового режиму в області було обговорено під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на COVID-19. Він, нажаль, нікуди від нас не подівся", - зазначив Живицький.

Він звернувся до мешканців області із проханням дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками.

Живицький підкреслив, що в області фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Також збільшився показник летальних випадків від ускладнень, спричинених COVID-19.

Зазначимо, у Тернополі з 22 вересня носіння масок у громадських місцях знову стало обов’язковим. Це перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.

Також міська влада Києва закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.