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У Сумській області повертають масковий режим
Від сьогодні, 7 жовтня, у Сумській області, повертають масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, питання щодо запровадження маскового режиму в області було обговорено під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на COVID-19. Він, нажаль, нікуди від нас не подівся", - зазначив Живицький.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він звернувся до мешканців області із проханням дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками.
Живицький підкреслив, що в області фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Також збільшився показник летальних випадків від ускладнень, спричинених COVID-19.
Зазначимо, у Тернополі з 22 вересня носіння масок у громадських місцях знову стало обов’язковим. Це перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.
Також міська влада Києва закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.