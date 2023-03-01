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США "вигадують історії": у Китаї відреагували на заяву директора ФБР про походження COVID-19
У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають політичною маніпуляцією слова директора Федерального бюро розслідувань США про ймовірне лабораторне походження COVID-19. Про це заявила представниця МЗС КНР Мао Нін під час пресконференції.
За її словами, Китай завжди бере участь у науково обґрунтованому дослідженні походження SARS-CoV-2, але це складна наукова справа, яка може бути проведена лише вченими.
Чиновниця зауважила, що спільна місія Всесвітньої організації охорони здоровʼя та КНР після поїздок до лабораторії в Ухані дійшла висновку, що лабораторне походження пандемії є малоймовірним.
"Враховуючи послужний список розвідувальної спільноти США у вигадуванні історій, їхні висновки практично не заслуговують довіри. Сполученим Штатам не вдасться дискредитувати Китай, перефразувавши теорію "лабораторного витоку", а лише зашкодять своїй репутації", — сказала Нін, закликавши Штати співпрацювати з ВООЗ, а також поважати науку та факти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19, найімовірніше, була спричинена витоком із лабораторії в китайському місті Ухань. Він додав, що уряд Китаю намагається зупинити зусилля США з розслідування причин пандемії.
Нещодавно The Wall Street Journal повідомляло, що висновків про витік із лабораторії дійшло й Міністерство енергетики США. За даними видання, така інформація міститься в засекреченій доповіді, яку було надано Білому дому та ключовим членам Конгресу. Однак чотири інші американські відомства вважають, що COVID-19 виник природнім шляхом.
Зауважимо, що після візиту в Ухань у 2021 році ВООЗ заявила, що витік COVID-19 із лабораторії вкрай малоймовірний. Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалася людям від кажанів. Однак після критики звіту голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус визнав, що виключати лабораторний витік передчасно.