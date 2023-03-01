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У ФБР найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 вважають витік із лабораторії
За даними американського Федерального бюро розслідувань, пандемія COVID-19, найімовірніше, була спричинена витоком із лабораторії в китайському місті Ухань. Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтервʼю Fox News.
"ФБР протягом досить тривалого часу оцінювало, що джерелом пандемії, швидше за все, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані", — сказав Рей.
Він розповів, що уряд Китаю намагається зупинити зусилля США з розслідування причин пандемії.
"Китайський уряд... робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити і заплутати роботу, яку виконує уряд США та близькі іноземні партнери", – висловився директор ФБР.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зауважимо, нещодавно The Wall Street Journal повідомляло, що висновків про витік із лабораторії дійшло й Міністерство енергетики США. За даними видання, така інформація міститься в засекреченій доповіді, яку було надано Білому дому та ключовим членам Конгресу. Однак чотири інші американські відомства вважають, що COVID-19 виник природнім шляхом.
Нагадаємо, що в Україні наприкінці січня зафіксували новий штам коронавірусу – "Кракен". Він не вважається більш небезпечним за попередні варіанти COVID-19, але ефективно ухиляється від імунної відповіді людини й здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та з ослабленим імунітетом.