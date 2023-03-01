В ФБР наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 считают утечку из лаборатории

По данным американского Федерального бюро расследований, пандемия COVID-19, вероятнее всего, была вызвана утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News.

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"ФБР в течение довольно продолжительного времени оценивало, что источником пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал Рей.

Он рассказал, что правительство Китая пытается остановить усилия США по расследованию причин пандемии.

"Китайское правительство... делало все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу, выполняемую правительством США и близкими иностранными партнерами", - высказался директор ФБР.

Отметим, недавно The Wall Street Journal сообщало, что к выводам об утечке из лаборатории пришло и Министерство энергетики США. По данным издания, такая информация содержится в засекреченном докладе, предоставленном Белому дому и ключевым членам Конгресса. Однако четыре других американских ведомства считают, что COVID-19 возник естественным путем.

Напомним, что в Украине в конце января зафиксировали новый штамм коронавируса – "Кракен". Он не считается более опасным, чем предыдущие варианты COVID-19, но эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и с ослабленным иммунитетом.