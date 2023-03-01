США "придумывают истории": в Китае отреагировали на заявление директора ФБР о происхождении COVID-19

В Министерстве иностранных дел Китая считают политической манипуляцией слова директора Федерального бюро расследований США о предполагаемом лабораторном происхождении COVID-19. Об этом заявила представительница МИД КНР Мао Нин во время пресс-конференции.

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По ее словам, Китай всегда участвует в научно-обоснованном исследовании происхождения SARS-CoV-2, но это сложное научное дело, которое может быть проведено только учеными.

Чиновница отметила, что совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и КНР после поездок в лабораторию в Ухане пришла к выводу, что лабораторное происхождение пандемии маловероятно.

"Учитывая послужной список разведывательного сообщества США в сочинении историй, их выводы практически не заслуживают доверия. Соединенным Штатам не удастся дискредитировать Китай, перефразировав теорию "лабораторной утечки", а лишь повредят своей репутации", — сказала Нин, призвав Штаты сотрудничать с ВОЗ, а также уважать науку и факты.

Напомним, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, была вызвана утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань. Он добавил, что правительство Китая пытается остановить усилия США по расследованию причин пандемии.

Недавно The Wall Street Journal сообщало, что к выводам об утечке из лаборатории пришло и Министерство энергетики США. По данным издания, такая информация содержится в засекреченном докладе, предоставленном Белому дому и ключевым членам Конгресса. Однако четыре других американских ведомства считают, что COVID-19 возник естественным путем.

Отметим, что после визита в Ухань в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории крайне маловероятна. Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. Однако после критики отчета глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.