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Здоровье
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Новый штамм коронавируса "Кракен" уже в 6 областях Украины

коронавирус, ковид, кракен, омикрон
Фото: Pixabay

Мутацию коронавируса Omicron XBB.1.5 ("Кракен") обнаружили еще в двух областях - Львовской и Черкасской. До этого штамм фиксировали в Закарпатской, Тернопольской, Сумской и Одесской областях.

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О распространении вируса сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По наблюдениям медиков, "Кракен" передается от человека к человеку быстрее, чем ранее известный "Омикрон". Однако болезнь у пациентов протекает легче.

"Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то одевайте маску и как можно быстрее изолируйтесь", – призвала руководительница отдела эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко.

В настоящее время в Минздраве не прогнозируют значительного увеличения количества больных из-за нового подвида штамма «Омикрон». Последние статистические данные фиксируют незначительный рост новых подтвержденных случаев.

Напомним, впервые инфицирование новым штаммом коронавируса "Кракен" зафиксировали в Украине 23 января. Обнаружили вирус в Сумской области. Заразился "Кракеном" человек, не прошедший курс вакцинации.

"Кракен" не считается опаснее предыдущих известных штаммов, ведь не имеет специфических мутаций. В то же время, он имеет свои особенности: XBB.1.5 эффективно уклоняется от иммунного ответа человека.