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В ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии COVID-19 в этом году
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус убежден, что в 2023 году можно будет объявить об окончании пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Гебреисус напомнил, что 11 марта 2023 года исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые охарактеризовала глобальную вспышку COVID-19 как пандемию.
"Это был знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ. Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил за шесть недель до этого, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения международного значения", – высказался гендиректор организации, добавив, что тогда было зарегистрировано менее 100 случаев COVID-19 за пределами Китая, и не было смерти из-за вируса в других странах.
За три года пандемии, по официальным данным, из-за коронавируса умерли почти 7 млн человек. Однако Гебреисус отметил, что реальное количество смертей гораздо больше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь же ситуация намного лучше, ведь впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда три года назад в ВОЗ впервые использовали слово "пандемия".
"Улучшение существенное. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения, и как пандемия", – сказал Гебреисус.
Однако он добавил, что вопрос о том, как началась пандемия остается без ответа. По его словам, из-за отсутствия сотрудничества со стороны Китая неизвестно, как быть прозрачными в обмене данными, проводить необходимые расследования и делиться их результатами.