В ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии COVID-19 в этом году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус убежден, что в 2023 году можно будет объявить об окончании пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

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Гебреисус напомнил, что 11 марта 2023 года исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые охарактеризовала глобальную вспышку COVID-19 как пандемию.

"Это был знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ. Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил за шесть недель до этого, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения международного значения", – высказался гендиректор организации, добавив, что тогда было зарегистрировано менее 100 случаев COVID-19 за пределами Китая, и не было смерти из-за вируса в других странах.

За три года пандемии, по официальным данным, из-за коронавируса умерли почти 7 млн человек. Однако Гебреисус отметил, что реальное количество смертей гораздо больше.

Теперь же ситуация намного лучше, ведь впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда три года назад в ВОЗ впервые использовали слово "пандемия".

"Улучшение существенное. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения, и как пандемия", – сказал Гебреисус.

Однако он добавил, что вопрос о том, как началась пандемия остается без ответа. По его словам, из-за отсутствия сотрудничества со стороны Китая неизвестно, как быть прозрачными в обмене данными, проводить необходимые расследования и делиться их результатами.