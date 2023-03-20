Розвідка США розсекретить дані щодо походження Covid-19, – Байден

Президент США Джозеф Байден підписав закон, згідно з яким розвідка має розсекретити наявні у неї дані про походження Covid-19. Про це 20 березня повідомила пресслужба Білого дому.

"Я поділяю бажання Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби 2019 (Covid – 19). У 2021 році я наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування походження Covid - 19, і ця робота триває. Нам потрібно зрозуміти походження Covid - 19, щоб краще запобігти майбутнім пандеміям", — зауважив американський лідер.

Адміністрація Байдена продовжить переглядати всю секретну інформацію, що стосується походження Covid - 19, включаючи потенційні зв'язки з Інститутом вірусології Уханя.

"Впроваджуючи цей закон, моя адміністрація розсекретить і поширить інформацію, наскільки це можливо, відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці", — уточнив президент США.

Нагадаємо, у ВООЗ переконані, що в 2023 році можна буде оголосити про закінченні пандемії Covid -19. Однак там додають, що питання про те, як почалася пандемія, залишається без відповіді. Через відсутність співпраці з боку Китаю невідомо, як бути прозорими в обміні даними, проводити необхідні розслідування та ділитися їх результатами.

Ще у 2021 році ВООЗ заявила, що витік COVID-19 із лабораторії вкрай малоймовірний. Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалася людям від кажанів. Однак після критики звіту голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус визнав, що виключати лабораторний витік передчасно.