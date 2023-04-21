Зафиксирована первая смерть от новой разновидности COVID

От нового варианта COVID – штамма Arcturus, вызывающего беспокойство у специалистов – умер первый человек.

Об этом сообщает Independent.

Первая смерть от штамма Arcturus, считающегося примерно в 1,2 раза более заразным, чем последний основной подвариант, была зафиксирована в Таиланде 20 апреля на фоне всплеска заболеваемости по всему миру. От нового варианта умер пожилой мужчина, имевший определенные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день в Таиланде выявлено 27 случаев заболевания.

Профессор медицинского факультета Университета Чулалонгкорна рассказал, что Arcturus, вероятно, вскоре станет доминирующим субвариантом в Таиланде: с 9 по 15 апреля количество пациентов, госпитализированных с вирусом, выросло в два с половиной раза по сравнению с предыдущей неделей.

Этот штамм, также известный как субвариант XBB.1.16 Omicron, впервые идентифицирован в январе и находится под мониторингом Всемирной организации здравоохранения с 22 марта.

Этот подвариант, один из 600, полученных от Omicron, но, похоже, не более смертельный, чем другие, был обнаружен в 22 странах, включая Великобританию и США.

Министерство здравоохранения Индии сообщило о 40 215 активных случаях COVID 12 апреля, что заставило некоторые штаты ввести обязательное ношение масок, провести обучающие тренировки в больницах и увеличить производство вакцин.

В настоящее время в Великобритании выявлено около 50 случаев заболевания, но профессор из Университета Восточной Англии считает, что пока рано говорить о том, что Британия может столкнуться с новым всплеском инфекций, вызванных Arcturus.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о прекращении чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, но этот шаг не повлияет на окончание отдельной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, запланированную до 11 мая.