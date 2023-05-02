У травні США скасують обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для іноземних мандрівників

Сполучені Штати скасовують вимогу обов’язкової вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних службовців. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Зміни щодо скасування обов’язкової вакцинації вступлять в дію 11 травня.

Зокрема, міністерство внутрішньої безпеки також повідомило, що з 12 травня не вимагатимуть від мандрівників, які не є громадянами США, що в’їжджають до Сполучених Штатів через наземні пункти в’їзду та пороми, вакцинуватися від COVID-19 і надавати підтвердження вакцинації за запитом.

Як нагадують в агентстві, в лютому Палата представників США проголосувала за скасування вимоги щодо вакцинації від COVID-19 більшості іноземних авіамандрівників - одного з небагатьох обмежень на подорожі через пандемію, які все ще діють.

За правилами адміністрації Байдена, запровадженими у вересні 2021 року, близько 3,5 мільйона федеральних службовців і підрядників мали вакцинуватися, інакше їм загрожувало звільнення чи дисциплінарне стягнення.

Втім вимога не застосовуються вже більше року після низки судових рішень.

Нагадаємо, українці, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть сформувати його через застосунок "Дія".

Така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення – зчитувача, який перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію.

Кабінет міністрів 25 квітня продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту через епідемію коронавірусної хвороби, а також карантин на всій території України до 30 червня.