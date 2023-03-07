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У "Дії" з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат після щеплення, зробленого за кордоном
Українці, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть сформувати його через застосунок "Дія". Про це повідомила пресслужба сервісу.
Така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення – зчитувача, який перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію.
Щоб іноземний документ відображався в "Дії", спочатку треба звернутися до сімейного лікаря із паспортом та COVID-сертифікатом, отриманим після вакцинації. Лікар має внести дані в медичну систему, після чого пацієнту необхідно:
- зайти в застосунок "Дія";
- натиснути "Послуги" → "СOVID-сертифікати";
- обрати потрібний сертифікат та натиснути "Отримати";
- поставити галочку про згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я у "Дію".
У Кабінеті міністрів зауважили, що згенерувати сертифікат у "Дії" можливо за умови, якщо пацієнт щеплений препаратом, ефективність якого визнана Всесвітньої організацією охорони здоровʼя, та отримав цифровий документ про вакцинацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що це не єдине нововведення в "Дії", запроваджене останнім часом. Зокрема, 1 березня на порталі сервісу зʼявилася послуга з отримання витягу про місце проживання дитини.