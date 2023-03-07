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В "Дії" появилась возможность получить COVID-сертификат после прививки, сделанной за границей
Украинцы, которые вакцинировались против COVID-19 за границей и получили соответствующий иностранный сертификат, могут сформировать его через приложение "Дія". Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Такая возможность стала доступна на базе нового технического решения – считывателя, проверяющего подлинность полученных цифровых документов о вакцинации.
Чтобы иностранный документ отображался в "Дії", сначала нужно обратится к семейному врачу с паспортом и COVID-сертификатом, полученным после вакцинации. Врач должен внести данные в медицинскую систему, после чего пациенту необходимо:
- зайти в приложение "Дія";
- нажать "Услуги" → "СOVID-сертификаты";
- выбрать нужный сертификат и нажать "Получить";
- поставить галочку о согласии на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".
В Кабинете министров отметили, что сгенерировать сертификат в "Дії" возможно при условии, что пациент привит препаратом, эффективность которого признана Всемирной организацией здравоохранения, и получил цифровой документ о вакцинации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что это не единственное нововведение в "Дії", внедренное в последнее время. В частности, 1 марта на портале сервиса появилась услуга получения выписки о месте жительства ребенка.