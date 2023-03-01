На порталі "Дія" зʼявилася можливість отримати витяг про місце проживання дитини

На порталі "Дія" зʼявилася послуга з отримання витягу про місце проживання дитини. Раніше його можна було замовити через смартфон. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Зазначається, що оформити документ можна протягом кількох хвилин. Для цього необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

у розділі "Послуги" обрати "Довідки та витяги";

обрати послугу "Витяг про місце проживання";

вибрати цю послугу для дитини;

вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Витяг у PDF-форматі зʼявиться в особистому кабінеті.

Нагадаємо, що на початку січня Міністерство цифрової трансформації цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру. Вона підтверджує власність бізнесу та містить інформацію про діяльність компанії.

Також на початку 2023 року на порталі "Дія" знову зʼявилася можливість отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цю послугу призупиняли з міркувань безпеки з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.