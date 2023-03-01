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На порталі "Дія" зʼявилася можливість отримати витяг про місце проживання дитини
На порталі "Дія" зʼявилася послуга з отримання витягу про місце проживання дитини. Раніше його можна було замовити через смартфон. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в Telegram.
Зазначається, що оформити документ можна протягом кількох хвилин. Для цього необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія";
- у розділі "Послуги" обрати "Довідки та витяги";
- обрати послугу "Витяг про місце проживання";
- вибрати цю послугу для дитини;
- вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.
Витяг у PDF-форматі зʼявиться в особистому кабінеті.
Нагадаємо, що на початку січня Міністерство цифрової трансформації цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру. Вона підтверджує власність бізнесу та містить інформацію про діяльність компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також на початку 2023 року на порталі "Дія" знову зʼявилася можливість отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цю послугу призупиняли з міркувань безпеки з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.