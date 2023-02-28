Вихідний чи робочий день. У "Дії" зʼявилося опитування щодо 8 березня

У додатку "Дія" запустили опитування щодо того, чи залишати 8 березня вихідним днем. Про це йдеться на каналі "Дії" в Telegram.

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Автори опитування зазначають, що в більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а в пострадянських, зокрема в Україні, — офіційний вихідний.

"Настав час вирішити долю свята", — йдеться в повідомленні.

В опитуванні до користувачів "Дії" звертається депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна. За її словами, здебільшого в Україні 8 березня відзначають як свято жіночності та краси, але насправді історія свята інша.

"У 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Міжнародний день захисту прав жінок. Цей день присвячений боротьбі за рівність жінок та чоловіків", — сказала Бардіна.

Опитування "Чи залишити вихідним 8 березня?" передбачає три варіанти відповіді: "Цей день має бути робочим", "Залишаємо вихідним", "Не можу визначитись".

Так виглядає опитування в "Дії" щодо 8 березня. Фото: скриншот із додатку

Віддати голос можна до 6 березня. Для цього необхідно авторизуватися в додатку "Дія", обрати меню "Послуги" – "Опитування", натиснути "Взяти участь", обрати варіант відповіді та "Проголосувати".

Нагадаємо, що це вже не перше опитування в "Дії" щодо свят в Україні. Наприкінці 2022 року українцям пропонували обрати, якій даті святкування Різдва вони віддають перевагу: 25 грудня чи 7 січня. У результаті майже 59% опитаних користувачів додатку обрали першу дату.