25 грудня чи 7 січня: в "Дії" стартувало опитування щодо дати святкування Різдва

У застосунку “Дія” проходить опитування щодо дати святкування Різдва. Українцям пропонують визначитися між двома датами: 25 грудня чи 7 січня.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Опитування в "Дії" стали основою електронної демократії. У них взяли участь мільйони людей. Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що все більше українців зустрічають його 25 грудня, так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки.

Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня.

"Заходьте в застосунок просто зараз, занурюйтесь в історію обох дат та робіть вибір", - підкреслив міністр.

Як взяти участь в опитуванні про дату Різдва:

Авторизуйтеся в Дії → натисніть Послуги внизу екрана → виберіть Опитування → проголосуйте за свій варіант. Це все! Ваш голос враховано.

Опитування триватиме до 30 грудня.

Зауважимо, 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.