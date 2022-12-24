25 декабря или 7 января: в "Дії" стартовал опрос о дате празднования Рождества

В приложении "Дія" проходит опрос о дате празднования Рождества. Украинцам предлагают определиться между двумя датами: 25 декабря или 7 января.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Опросы в "Дії" стали основой электронной демократии. В них приняли участие миллионы людей. Министр культуры и информационной политики предложил провести в приложении опросы о дате празднования Рождества", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что все больше украинцев встречают его 25 декабря, так как это делает большая часть мира. И как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Но также многие украинцы предпочитают старый стиль. И празднуют Рождество 7 января.

"Заходите в приложение прямо сейчас, погружайтесь в историю обеих дат и делайте выбор", - подчеркнул министр.

Как принять участие в опросе о дате Рождества:

Авторизируйтесь в Дії → нажмите Услуги внизу экрана → выберите Опрос → проголосуйте за свой вариант. Это все! Ваш голос учтен.

Опрос продлится до 30 декабря.

Отметим, 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.