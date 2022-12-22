В КГГА рассказали, отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год

В Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. Никаких больших празднований в столице не будет.

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Об этом рассказал заместитель киевского городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги", – заявил Бондаренко.

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество , а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

Кроме того, административные районы столицы устанавливают свои новогодние елки, которые не будут сиять. Также бизнес устанавливает свои елки, а некоторые граждане украшают елки в парках и скверах.

Отметим, в столице действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

Напомним, в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади традиционно зажгли огни на главной елке страны.

В этом году высота елки – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.

Главную елку страны на Софийской площади украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами, а на верхушке установили герб Украины.