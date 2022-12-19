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На Софійській площі засвітили новорічну ялинку
У День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни. Як зауважив київський мер Віталій Кличко, цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що українці живуть в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.
"Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року. Цього року, звісно, формат святкувань інший. Та й ялинка не така велика й ошатна, як завжди", – додав він.
Цьогоріч висота ялинки – 12 метрів замість 31-го, як минулого року.
"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо!" – підсумував Кличко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а на верхівці встановили герб України.